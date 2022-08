W Okunince nad jeziorem Białym przed jednym z lokali rozrywkowych rozegrała się regularna bójka kobiet. Choć wszystkiemu przyglądał się tłum gapiów, to nikt nie reagowało, aby rozdzielić agresywne uczestniczki starcia.

Co prawda bójka kobiet rozegrała się w Okunince jeszcze pod koniec lipca, to dopiero kilka dni temu policja zatrzymała uczestniczki. Włodawscy kryminalni ustalili, że w nocy 23 lipca kobiety przebywały w Okunince w jednym z lokali rozrywkowych, w którym wydarzyła się sytuacja, która dała początek dalszym zajściom.

Nad ranem między dwoma kobietami wywiązała się utarczka, która przerodziła się w regularną walkę 4 kobiet. W jej trakcie wzajemnie się uderzały, wyzywały, szarpały, kopały, ciągnęły za włosy, a jedną z nich próbowano zaciągnąć do jeziora. Jedna z uczestniczek zajścia twierdzi, że w wyniku bójki straciła buty i telefon

Bójka kobiet zgromadziła spory tłum gapiów, ale nikt ich nie rozdzielił, nie udzielił ani nie wezwał pomocy.

Policja informuje, że zatrzymane 3 kobiety to mieszkanki Chełma i Lublina w wieku od 28 do 33 lat. Za swój chuligański występek usłyszały zarzuty udziału w bójce. Po wykonaniu czynności procesowych zostały zwolnione. Teraz grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja