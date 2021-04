W jednym z supermarketów na terenie Leszna doszło do zdumiewających scen. Bójka w Kauflandzie rozegrała się w kolejce do kasy. Do zdarzenia doszło ponad tydzień temu, ale znów jest o nim głośno za sprawą nagrania, które trafiło do sieci. Widać na nim fragment przebiegu zdarzenia.

Bójka w Kauflandzie w Lesznie rozegrała się 10 kwietnia, ale nagranie ukazujące zdarzenie dopiero teraz szeroko obiegło sieć. Widzimy na nim osoby stojące w kolejce do kas. Zaczynają one ze sobą dyskutować, a w pewnym monecie dochodzi do rękoczynów. Mężczyzna pięścią uderza w twarz stojącą obok niego kobietę.

Uderzenie było bardzo silne, bo kobieta upadła na ziemię. Sprawą zajęła się policja z Leszna, która interweniowała na miejscu zdarzenia. „Super Express” informuje, że nieoficjalne ustalenia wskazują na to, że bójka w Kauflandzie wybuchła z powodu maseczek. Kobieta miała zwrócić uwagę mężczyźnie, który robił zakupy bez maseczki. Po uderzeniu kobiety kontynuował zakupy.

„Wcześniej prawdopodobnie doszło między tymi osobami do nieporozumienia i wymiany zdań. Policjanci na miejscu wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia, ustalając ich tożsamość” – powiedziała Monika Żymełka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, cytowana przez Radio Eska.

Kaufland Leszno. Kobieta zostaje pobita. Ponoć zwróciła facetowi uwagę na brak maseczki. Przerażajace. Przestępcą powinna zająć się prokuratura a personelem sklepu którego pobicie kobiety rozbawiło do łez – kaufland. pic.twitter.com/kcJZ1SDGbP — tomasz.golonko (@TomaszGolonko) April 18, 2021

