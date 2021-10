Przerwana została fantastyczna passa Legii Warszawa w Lidze Europy. Stołeczna drużyna przegrała 0:3 z SSC Napoli. W rozmowie z Interią do porażki polskiego zespołu odniósł się Zbigniew Boniek, który przy okazji zwrócił się do „pseudoznawców”.

Do 76. minuty Legia Warszawa dzielnie broniła się przez atakami SSC Napoli. Duża w tym zasługa 19-letniego Cezarego Miszty. Bramkarz stołecznej drużyny radził sobie między słupkami bardzo dobrze i wielokrotnie to właśnie on ratował Legię przed porażką.

Niestety, pod koniec meczu Legia nie wytrzymała naporu przeciwnej drużyny. Napoli strzeliło trzy bramki w krótkim czasie i wygrało mecz 0:3. Gole strzelali kolejno Lorenzo Insigne, Victor Osimhen i Matteo Politano.

W rozmowie z Interią mecz skomentował były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Zwrócił on uwagę na różnicę klas między polską i włoską piłką. „Ten mecz był papierkiem lakmusowym i niestety pokazał, jaka jest różnica między naszą piłką klubową a włoską. Wszyscy widzieliśmy, jak to się skończyło. Szkoda, ale świat się nie zawalił” – powiedział.

Boniek zwrócił się też do osób, które domagały się większego zaangażowania dla piłkarzy Legii Warszawa w reprezentacji Polski. „Takie mecze powinny uświadomić pseudoznawcom, którzy jeszcze niedawno kreowali kilku piłkarzy Legii dla reprezentantów Polski, jak bardzo się mylili” – dodał.

Żr.: Interia