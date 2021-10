Zachowanie Roberta Lewandowskiego po raz kolejny wywołało prawdziwy zachwyt wśród internautów. Do Polaka po meczu podbiegł jeden z kibiców przeciwnej drużyny. Napastnik nie tylko go przytulił, ale też oddał mu swoją koszulkę.

Bayern Monachium aż 4:0 pokonał Benfikę Lizbona w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Napastnik zasłużył sobie na uznanie kibiców nie tylko tym, co robił w trakcie meczu, ale również dzięki zachowaniu po jego zakończeniu.

Do Polaka podbiegł bowiem jeden z kibiców przeciwnej drużyny. Lewandowski nie tylko go nie odtrącił, ale chwilę z nim porozmawiał i przytulił. Co więcej, oddał mu również swoją koszulkę, w której grał podczas meczu.

Zdjęcia z całego zdarzenia błyskawicznie obiegły sieć i stały się hitem. Internauci nie kryją zachwytu twierdząc, że Lewandowski zachował się fantastycznie.

Żr.: Twitter