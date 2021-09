Nie maleją emocje po wczorajszym meczu reprezentacji Polski przeciwko Anglii. Zbigniew Boniek odniósł się do sytuacji, w której główną rolę odegrał Kamil Glik i Kyle Walker. Anglicy zarzucili polskiemu obrońcy… rasizm.

Po zakończeniu pierwszej połowy piłkarze obu drużyn nie zeszli do szatni, bo… wywiązała się pomiędzy nimi potężna awantura. Wszyscy krzyczeli coś do siebie i niemal dochodziło do rękoczynów. Ostatecznie sytuację udało się uspokoić.

Po meczu okazało się, że Anglicy mają zastrzeżenia do Kamila Glika. W ich ocenie stoper reprezentacji Polski dopuścił się podczas meczu… zachowania rasistowskiego.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie szczędził krytyki pod adresem Walkera. Wskazał również zachowanie angielskiego zawodnika, które doprowadziło do eskalacji napięcia na murawie.

„Najpierw klękają a potem Walker z pogardą patrzy na Kamila Glika i nie chce podać Kamilowi ręki….. hipokryzja totalna, od tego się zaczęło” – napisał Boniek na swoim profilu na Twitterze.

Sprawa prawdopodobnie będzie miała swój ciąg dalszy, bo Anglicy oświadczyli, że wszczęli w tej sprawie własne śledztwo. Na efekty trzeba poczekać.

Źr. twitter; wmeritum.pl