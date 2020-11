Nie milkną echa wypowiedzi Edyty Górniak na temat pandemii koronawirusa. Do sprawy odniósł się nawet Zbigniew Boniek, który sam przechodził zakażenie. Prezes PZPN nie szczędził słów krytyki pod adresem słynnej wokalistki.

W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty, Zbigniew Boniek komentował sytuację reprezentacji Polski, ale na marginesie odniósł się także do pandemii koronawirusa. Prezes PZPN opisał, jak przechodził zakażenie. „Muszę przyznać, że bardzo łagodnie. Nawet byłem trochę zdziwiony” – przyznał. „Przez jeden dzień bolała mnie głowa. I to wszystko.” – dodał.

Czytaj także: Koronawirus. Dramatyczna liczba zgonów! To rekord. Nowy raport

„No ale pozytywny wynik był, więc siedziałem w domu. We Włoszech każdy, kto miał pozytywny wynik, ma potem jeszcze jeden test. I dopiero gdy wychodzi negatywny, to może wyjść z domu. W Polsce widzę, że generalnie jest inaczej. Mieliśmy na przykład kilka przypadków ludzi, od których nie wymagano dodatkowych testów, więc ostatecznie wychodzili z domu. Ale potem byli potrzebni przy organizacji meczów, do pracy w strefie zero. Robiliśmy testy i niektórym znów wychodził plus.” – przyznał Boniek.

Boniek odpowiada Edycie Górniak

Na marginesie prezes PZPN odniósł się do słów Edyty Górniak. „To, co powiedziała pani Górniak, wręcz nie mieści się w głowie. Mogę dać pani Edycie adresy włoskich cmentarzy, gdzie leżą moi znajomi, zmarli z powodu koronawirusa.” – zadeklarował Boniek. „Jest takie powiedzenie, że ktoś stracił okazję, żeby milczeć w jakiejś sprawie. Pani Górniak niestety ją straciła. Takie słowa nigdy nie powinny paść.” – stwierdził.

Czytaj także: Edyta Górniak odpowiada na krytykę. „Wy barany”

Przypomnijmy, w ostatnim czasie w sieci głośno było o wypowiedziach Edyty Górniak. Wokalistka sceptycznie odniosła się do pandemii koronawirusa stwierdzając między innymi, że w szpitalach leżą statyści. Nie zabrakło osób, które postanowiły odpowiedzieć jej w ostry sposób, wśród których znaleźli się m.in. szef Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem.

Źr. sportowefakty.wp.pl; wmeritum.pl