W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 571 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń. Choć liczba nowych przypadków zdaje się stabilizować, to koronawirus powoduje coraz więcej śmierci. W ciągu ostatniej dobry zanotowano aż 548 zgonów spowodowanych pandemią.

„Mamy 25 571 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – informuje resort zdrowia. Dane przedstawiono w najnowszym raporcie przedstawiającym aktualny bilans pandemii w Polsce.

Nowe przypadki dotyczą następujących województw: śląskiego (3453), dolnośląskiego (2794), wielkopolskiego (2742), mazowieckiego (2419), małopolskiego (2202), łódzkiego (1487), lubelskiego (1563), pomorskiego (1328), świętokrzyskiego (1177), podkarpackiego (1162), zachodniopomorskiego (1045), warmińsko-mazurskiego (990), kujawsko-pomorskiego (955), opolskiego (799), lubuskiego (760), podlaskiego (695).

Z powodu COVID-19 zmarło 119 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 429 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 14, 2020

Koronawirus spowodował dobowy rekord zgonów

Niestety ministerstwo poinformowało o rekordowej liczbie zgonów. „Z powodu COVID-19 zmarło 119 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 429 osób.” – czytamy w najnowszym komunikacie.

Dotąd na terytorium Polski zanotowano łącznie aż 691 118 potwierdzonych przypadków zakażeń. Od początku pandemii koronawirus przyczynił się w sumie do śmierci aż 10 045 osób.

Szczepionki dla wszystkich dorosłych Polaków?

W poniedziałek amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił, że opracowywana przez nich szczepionka na koronawirusa ma skuteczność 90 proc. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

Wcześniej przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie zapewniali, że szczepionki na koronawirusa w Polsce będą w pełni dobrowolne. Tymczasem słowa Adama Niedzielskiego w Polsacie wydają się wskazywać na coś innego, bo minister zdrowia stwierdził, że rząd chce… zaszczepić wszystkich dorosłych w Polsce.

„Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi.” – stwierdził wprost minister zdrowia. „Ten proces przygotowania nie będzie łatwy jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób” – mówił na antenie Polsat News.

