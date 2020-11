Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News mówił o szczepionkach na koronawirusa. Choć wcześniej rząd zapewniał, że szczepionki będą tylko dla chętnych, to Niedzielski stwierdził, że planują „zaszczepić całą populację dorosłych”. Chodzi aż o 31 mln Polaków.

W poniedziałek amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił, że opracowywana przez nich szczepionka na koronawirusa ma skuteczność 90 proc. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

Wcześniej przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie zapewniali, że szczepionki na koronawirusa w Polsce będą w pełni dobrowolne. Tymczasem słowa Adama Niedzielskiego w Polsacie wydają się wskazywać na coś innego, bo minister zdrowia stwierdził, że rząd chce… zaszczepić wszystkich dorosłych w Polsce.

Minister zdrowia zapowiada powszechne szczepienia

„Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi.” – stwierdził wprost minister zdrowia. „Ten proces przygotowania nie będzie łatwy jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób” – mówił.

Minister zdrowia zaznaczył, że „dostępność szczepionki musi być masowa”. „Myślimy o wykorzystaniu punków drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy” – mówił Niedzielski.

„Pytaliśmy o raporty, które mówiły o powikłaniach i efektach ubocznych”

Minister zdrowia usłyszał pytanie, co z reakcją ruchów antyszczepionkowych na plan powszechnego szczepienia. „Rozmawialiśmy z premierem z przedstawicielami firmy AstraZeneca. Pytaliśmy o raporty, które mówimy o powikłaniach i efektach ubocznych. Wyjaśniali, że te sprawy zostały i na poziomie komisji w Europie, i w USA szczegółowo zbadane. Efekty uboczne nie zostały przypisane działaniu szczepionki.” – mówił Niedzielski.

„Będziemy stosowali te szczepionki, które przejdą badania kliniczne i będą miały standardowe dopuszczenie. Niesprawdzonych produktów nie wpuścimy na nasz rynek” – twierdzi minister zdrowia.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu ponad 24 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Cztery województwa przekroczyły poziom 2 tysięcy zakażeń w ciągu doby. Resort informuje również o ponad 400 przypadkach śmiertelnych. Śmierć 88 z nich była spowodowana bezpośrednio COVID-19, zaś pozostałe 331 pacjentów miało choroby współistniejące. Od początku prowadzenia testów w Polsce doszło do 9 499 zgonów.

W porównaniu z wczorajszym raportem o 399 wzrosła liczba osób hospitalizowanych (obecnie 22 298). 2 047 osób przebywa na OIOM (o 39 więcej, niż wczoraj).

Liczba wolnych łóżek wynosi obecnie 12 324, zajętych jest 64,40 proc. Z kolei liczba wolnych respiratorów wynosi 612, co oznacza, że zajęto 76,98 proc. dostępnego sprzęt.

