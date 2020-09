Marek Borowski starł się z prezydentem Andrzejem Dudą. Powodem spięcia była grafika, która pojawiła się na profilu senatora Koalicji Obywatelskiej w piątek. Prezydent zwrócił uwagę, że publikacja zawierała fałszywe informacje, jednak na tym dyskusja się nie skończyła…

Grafika, którą opublikował Marek Borowski sugeruje, że Kancelaria Prezydenta zatrudniła 21-letniego mężczyznę na stanowisko degustatora win, płacąc mu 6 tys. złotych. Osoba na zdjęciu miała być synem kuzynki prezydenta.

Fot. Twitter.com/MarekBorowski/

Grafika nie jest nowa, pojawiała się w sieci co najmniej od 2016 roku. Co więcej, informacje, które zawiera są fałszywe. Potwierdził to m.in. portal Demagog.org.pl. O wspomnianych faktach przypominali senatorowi Borowskiemu komentatorzy.

W sobotę wieczorem wpis skomentował nawet prezydent Andrzej Duda. „Do tej pory myślałem, że mimo różnic w poglądach jest Pan człowiekiem z klasą, który porusza się w granicach przyzwoitości. Widzę, że nie. Przykro mi” – napisał.

Odpowiedź Borowskiego pojawiła się po ok. godzinie. Senator tłumaczył, że po wiadomości o podjęciu współpracy Pałacu Prezydenckiego z Kingą Dudą, nawet podejrzane wiadomości wymagają sprostowania.

„Cieszę się z Pańskiego dementi, bo mimo różnic poglądów, nie bardzo chciałem w to uwierzyć. Niestety, po informacji-która nie okazała się fejkiem-o zatrudn. Pańskiej córki jako doradcy, ludziom chodzą po głowie najrozmaitsze podejrzenia. Pozdrawiam” – stwierdził Borowski.

I tym razem prezydent nie zostawił wpisu senatora Borowskiego bez komentarza. „Wolontariusz wykonuje swoje zadania dobrowolnie i nieodpłatnie. Nie jest więc zatrudniony. Pan o tym dobrze wie. Nisko Pan lata” – zaznaczył Duda.

Panie @MarekBorowski , wolontariusz wykonuje swoje zadania dobrowolnie i nieodpłatnie. Nie jest więc zatrudniony. Pan o tym dobrze wie. Nisko Pan lata. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 26, 2020

„Ogłoszenie, że córka Panu ‚społecznie doradza’, to tylko lżejszy rodzaj nepotyzmu, który w Polsce ‚dzięki’ PiS-owi rozkwitł na niebywałą skalę, a którego nigdy nie ośmielił się Pan skrytykować. W tej sytuacji różne memy wydają się niestety prawdopodobne-dlatego prosiłem o dementi – odpowiedział Borowski.

Ogłoszenie,że córka Panu „społecznie doradza”,to tylko lżejszy rodzaj nepotyzmu,który w Polsce „dzięki” PiS-owi rozkwitł na niebywałą skalę,a którego nigdy nie ośmielił się Pan skrytykować.W tej sytuacji różne memy wydają się niestety prawdopodobne-dlatego prosiłem o dementi. — Marek Borowski (@MarekBorowski) September 27, 2020

Źródło: Twitter, demagog.org.pl