Kamil Bortniczuk w rozmowie z Onetem mówił o nowej partii politycznej, którą tworzy wspólnie z Adamem Bielanem i innymi politykami usuniętymi z Porozumienia Jarosława Gowina. Dotąd nie podawano zbyt wielu szczegółów, ale tym razem polityk zdecydował się ujawnić nazwę nowego ugrupowania.

Spór w Porozumieniu skończył się usunięciem z partii Adama Bielana, Kamila Bortniczuka i grupy innych posłów. Sprawa doczeka swojego finału w sądzie, ale Bielan i Bortniczuk postanowili nie czekać na wyrok i przystąpili do tworzenia własnej partii politycznej.

„Jako nowa partia znajdziemy się w koalicji rządzącej. Będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje w Polsce.” – mówił Bornticzuk. „Sukcesem jest to, że po kilkunastu miesiącach niesnasek w Porozumieniu, idziemy naprzód swoją drogą. Będziemy przekonywać Polaków do naszej wizji” – dodał.

Bortniczuk ujawnia nazwę partii

Polityk zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie przedstawi własne pomysły rozwiązań, które będą chcieli włączyć do Polskiego Ładu. „Będą na tyle ciekawe, że będzie się o nich mówiło” – zapewnia Bortniczuk. „Będą nas wyróżniać i uzupełniać Polski Ład. Spowodują, że ten bardzo dobry program, dzięki naszej imprezie będzie jeszcze bardziej doceniony” – zaznaczył.

Wcześniej zarówno Bielan, jak i on dość oszczędnie wypowiadali się na temat nowej formacji. Tymczasem Bortniczuk zdecydował się ujawnić jej nazwę: Partia Republikańska. „Toczył się o nią pewien spór, ale ostatecznie mamy zgodę prawną do tej nazwy” – podkreślił.

Źr. Onet