Borys Budka zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej zwrócił się w nim do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Ministerstwo Obrony Narodowej publikuje kolejne nagrania ukazujące sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Dziś przybyła tam ogromna grupa imigrantów, której towarzyszą funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki. Migranci próbują od kilku godzin szturmować granicę, między innymi uszkadzając zbudowane w ostatnim czasie ogrodzenie.

Na nagraniach publikowanych przez MON widać, że mają oni między innymi nożyce do cięcia drutu, a także łopaty i inne narzędzia. Próby ich natarcia powstrzymywane są przez żołnierzy Wojska Polskiego, Straż Graniczną i inne służby. Funkcjonariusze używają między innymi gazu łzawiącego a rządzący informują, że sytuacja jest pod kontrolą.

Czytaj więcej: Szturm na granicę. Imigranci forsują płot, wojsko używa gazu. Dramatyczne nagrania [WIDEO]

Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy skomentował za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego w serwisie Twitter Borys Budka. Polityk zwrócił się bezpośrednio do polityków PiS.

Borys Budka komentuje sytuację na granicy

Budka zamieścił na Twitterze wpis, w którym odniósł się do wydarzeń, z jakimi do czynienia mamy na polsko-białoruskiej granicy. Polityk zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli polskiego rządu i zasugerował, że oczekuje od nich konkretnych decyzji.

„Sytuacja na polsko-bialoruskiej granicy wymaga zaangażowania nie tylko polskich sił, ale i UE oraz NATO. Rząd PiS odpowiada za jej ochronę. Tu potrzebne są decyzje, a nie przewlekanie sporu, by kolejny raz grać na emocjach kosztem bezpieczeństwa Polaków” – napisał Borys Budka.