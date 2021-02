Krzysztof Bosak bardzo stanowczo odniósł się do rządowych planów wprowadzenia nowego podatku od reklam. Wiele mediów w Polsce włączyło się w trwający protest mediów. Lider Konfederacji przyznał, że krytycznie jest nastawiony do wielu redakcji, ale nie zgadza się na taką formę „zamordyzmu” – jak stwierdził.

Krzysztof Bosak za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował protest mediów. Konfederacja co do zasady sprzeciwia się nowym podatkom, więc także w tym przypadku nie kryje krytycznego stosunku do sprawy.

„Negatywnie ocenimy sposób działania wielu mediów i firm mających znaczny udział w rynku reklamowym.” – rozpoczął swój wpis Krzysztof Bosak. „To jednak żaden powód aby cały sektor medialny wykańczać nowym, pisanym na kolanie podatkiem. Nie ma zgody na zamordyzm rządu PiS.” – dodał zapowiadając konferencję prasową Konfederacji poświęconą temu tematowi.

Nie tylko Bosak

Do sprawy odniósł się także inny polityk Konfederacji, Robert Winnicki. „Nowy podatek medialny jest niesprawiedliwy i chaotyczny, jego naliczanie będzie niesamowicie skomplikowane a zgodnie ze starą prawdą „zanim gruby schudnie, chudy umrze” – polskie małe, tradycyjne media, w tym prasa, odczują go dużo bardziej niż duże korporacje big-techu.” – napisał poseł.

„Nie zmienia to prawdy o obłudzie wielu spośród ośrodków medialnych, które dziś protestują. Od lat doświadczamy kłamstw i manipulacji z ich strony. Nie występujemy w obronie polityki dezinformacji. Występujemy w obronie zasad stanowienia prawa, które nie może być igraszką rządu.” – dodał Winnicki w kolejnym wpisie.

Protest mediów

Przypomnijmy, niektóre media zorganizowały dziś protest. Dotyczy on planowanego podatku od reklam cyfrowych. Akcja ma szeroki zasięg, bo list otwarty do władz RP wystosowały w tej sprawie największe polskie media. „Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19” – czytamy.

Od rana niedostępne są największe portale internetowe – między innymi serwisy grupy Ringier Axel Springer Polska, RMF FM czy Wirtualnej Polski. Nie działa też Polsat ani TVN, emisję wstrzymały też największe stacje radiowe, między innymi RMF FM.

Źr. twitter; wmeritum.pl