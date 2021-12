Krzysztof Bosak, podobnie jak reszta posłów Konfederacji, bardzo krytycznie skomentował decyzję rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń. We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że niebawem wejdą w życie nowe restrykcje.

Bosak w komentarzu opublikowanym na profilu w mediach społecznościowych ocenił, że rząd postanowił stosować tzw. taktykę salami. „To co robi rząd to strategia gotowania żaby. Będą zmieniać bez końca te limity, sposób ich konstrukcji, żonglować terminami, zwiększać i zmniejszać presję, modyfikować ciągle przepisy. Wszystko po to żeby zmęczyć społeczeństwo i rozproszyć ewentualny opór. Dlatego wszystkim nam potrzeba wytrwałości jeśli chcemy ponownie żyć w wolności i normalności!” – pisze Bosak.

„>Lockdown dla niezaszczepionych<, >limity dla osób bez certyfikatów< – to eufemizmy na regulacje mające charakter wymuszanej systemowo dyskryminacji części obywateli. Nie wolno nam podnieść ręki za takimi przepisami, nie wolno ich prezydentowi podpisać, nie wolno ich stosować i nie wolno zaakceptować tej nowomowy” – napisał Bosak.

Bosak: „To robienie sobie jaj z porządku prawnego”

Polityk Konfederacji ocenił, że rząd lekceważąco podchodzi do porządku prawnego. „Przy okazji warto zauważyć, że mówienie przez ministra o „doprecyzowaniu” rozporządzeń poprzez uchwalenie zupełnie nowych ustaw to robienie sobie jaj z porządku prawnego w państwie i z praworządności. To przecież do ustaw wydaje się rozporządzenia, a nie do rozporządzeń uchwala nowe ustawy! Znamienne, że nie przeszkadza to nikomu z tak zwanych obrońców Konstytucji czy obrońców demokracji” – czytamy.

We wtorek minister Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zamierza wprowadzić nowe restrykcje. Zmniejszeniu ulegną limity, a okresie około świątecznym szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Minister zapowiedział też obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych w Polsce – medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych.

