Krzysztof Bosak odniósł się do słów ministra Adama Niedzielskiego, który dziś poinformował o przedłużeniu obostrzeń sanitarnych. Polityk Konfederacji zwrócił szczególną uwagę na jedną z restrykcji.

W środę przed południem odbyła się konferencja z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Polityk poinformował, że rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia o kolejny tydzień, do 25 kwietnia.

Szef resortu ogłosił jednak wyjątek. – Dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków – powiedział. Rząd przywrócił również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Więcej TUTAJ.

Głos ws. decyzji rządu zabrał Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zwrócił szczególną uwagę na jeden zapis w obostrzeniach. Jego zdaniem to „katastrofa”.

Bosak komentuje decyzję dot. obostrzeń

Rząd przedłużył również obostrzenia dotyczące hoteli i obiektów noclegowych. Jednak w przypadku tych obiektów restrykcje rozciągnięto aż do 3 maja, więc dotyczą już długiego weekendu majowego. – Hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie – podano w komunikacie. To właśnie ta decyzja oburzyła Bosaka.

– Minister Adam Niedzielski zapowiedział właśnie przedłużenie zamknięcia hoteli aż do majówki – do 3 maja. Katastrofa dla ludzi pracujących w tych branżach – napisał jeden z liderów Konfederacji. – Ale najwyraźniej mają na stole badania i widzą, że im to sondażowo nie zaszkodzi. Pozostaje wyciągać wnioski i organizować się! – dodał Bosak.