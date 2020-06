Już za tydzień, w czwartek 11 czerwca, będzie Boże Ciało – jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. Wygląda na to, że mimo pandemii koronawirusa odbędą się w tym roku tradycyjne procesje do czterech ołtarzy. Wytyczne w tej sprawie opublikował abp Marek Jędraszewski.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Tradycyjnie tego dnia odbywają się procesje do czterech ołtarzy.

Długo wydawało się, że w tym roku będzie inaczej. W ostatnim czasie rząd zdjął jednak ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych. Oznacza to, że w procesji będzie mógł wziąć udział każdy – oczywiście zachowując pozostałe przepisy związane z pandemią.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wydał wytyczne w tej sprawie. „Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników. Stwarza to możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która w tym roku będzie obchodzona w dniu 11 czerwca 2020 roku” – czytamy na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Biskup zachęcił do organizowania procesji i udziału w niej. „Mając na uwadze powyższe zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w niej udziału” – zaapelował.

Abp Jędraszewski zwrócił też uwagę na przepisy, które trzeba zachować podczas procesji. Wierni będą musieli zachować odpowiednią odległość lub zasłonić usta i nos. „Niech doświadczenie obecności Boga w sakramencie Eucharystii będzie dla nas wszystkich źródłem radości, pokoju i miłości, które jako wspólnota Kościoła możemy ofiarować światu” – zakończył metropolita.

Źr.: Archidiecezja Krakowska