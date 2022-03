Według najnowszych informacji Denys Kirejew, członek ukraińskiej delegacji podczas negocjacji z Rosją, nie żyje. Mężczyzna miał zostać zastrzelony.

Ukraina i Rosja mają za sobą dwie rundy negocjacji. Uczestniczył w nich, po stronie ukraińskiej, Denys Kirejew. Dziś media obiegły niespodziewane informacje. Okazuje się bowiem, że mężczyzna miał zostać zabity.

Co istotne, Kirejewa mieli zastrzelić sami Ukraińcy, którzy posądzali go o zdradę stanu. Doszło do próby aresztowania, podczas której oskarżany najpewniej chciał uciec. Wtedy padły strzały z broni palnej. – Podczas zatrzymania Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zastrzeliła członka ukraińskiej delegacji negocjacyjnej Denysa Kirejewa. Był on podejrzany o zdradę stanu – napisał Ołeksij Honczarenko, ukraiński deputowany w serwisie Telegram.

Honczarenko twierdzi, że według rozmówców z kręgów politycznych Służba Bezpieczeństwa miała niezbite dowody na zdradę Kirejewa. Służba ma być bowiem w posiadaniu m.in. zapisów rozmów telefonicznych.

Wspominane doniesienia potwierdzają ukraińskie media. Wśród nich Agencja Interfax-Ukraina oraz portal „Ukraińska Prawda”. Ostatnie medium powołuje się na źródła w ukraińskim wywiadzie. – Źródła w siłach bezp. potwierdzają zastrzelenie w Kijowie członka pierwszej delegacji Ukrainy w rozmowach z Rosją, Denisa Kirejewa. Według nich miało to miejsce w pobliżu sądu w dzielnicy Pieczerskiej. Są też foto – napisał na Twitterze Wojciech Szewko.

