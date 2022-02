Grzegorz Braun w rozmowie z Mediami Narodowymi krytycznie wypowiedział się na temat liderów dwóch głównych sił politycznych w Polsce. Pod adresem obydwóch miał jednak różne zarzuty.

Sejm odrzucił projekt nowej kontrowersyjnej ustawy covidowej, którą osobiście wspierał Jarosław Kaczyński. Na antenie Mediów Narodowych Grzegorz Braun usłyszał pytanie o to zaangażowanie prezesa PiS, które zakończyło się fiaskiem.

„To największe zaskoczenie ostatnich dni, że prezes Kaczyński nie skorzystał z okazji, żeby siedzieć w tej sprawie cicho. (…) Wyrwał się na mównicę sejmową, czym dokonał dzieła kompletnego zniszczenia swojego autorytetu” – ocenił Braun. Dodał, że projekt był tak absurdalny, że nawet spora część posłów PiS nie chciała go poprzeć, pomimo osobistego zaangażowania w sprawę Kaczyńskiego.

Polityk Konfederacji uważa, że Kaczyński nie ma pełnej wiedzy o pandemii, bo w błąd wprowadza go jego otoczenie. „Myślę, że to człowiek autentycznie pogubiony. Głęboko zdezinformowany także przez własne otoczenie, a więc na własną prośbę, bo kto się kim otacza, takie później dostaje informacje i dezinformacje. On był autentycznie zdziwiony, tym co się dzieje dokoła niego. Myślę, że jego depresja może się pogłębić” – mówił Braun.

Poseł Konfederacji usłyszał również pytanie o ocenę Donalda Tuska, który ostatnio apelował do Kaczyńskiego, aby ten doprowadził do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Braun ocenił, że ta konferencja nosiła znamiona groteski.

„Jako reżyser oceniam to jako słabe. Donald Tusk, jako mimo wszystko już stary i nie tak jary wyjadacz – z niejednego garnka wygartujący – na postpeerelowskiej scenie politycznej, ma poczucie, że został obsadzony w filmie poniżej własnych aspiracji. Aktor jednak kinowy, a obsadzony w jakiejś paździerzowej telenoweli z Borysem Budką” – skwitował Braun.

