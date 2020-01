Podczas posiedzenia Sejmu na mównicy pojawił się Grzegorz Braun. Poseł Konfederacji zaliczył jednak zabawną wpadkę składając protest do uchwały. Kamery uchwyciły, jak zareagował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nie wytrzymał ze śmiechu.

Grzegorz Braun wyszedł w Sejmie na mównice i wygłosił mowę uderzającą w posłów. „Szczęść Boże, kłaniam się pani marszałek. Ponieważ nasze doświadczenia z przyjmowaniem uchwał, a mianowicie przypadek Nobla dla pani Olgi Tokarczuk, wyraźnie dowodzi o tym, że Wysoka Izba głosuje w sprawach, o których nie ma zielonego pojęcia.” – mówił. „Co testowałem na komisji pytając kto czytał „Księgi Jakubowe” od deski do deski?” – dodał.

„A zatem składam propozycję, by przyjęcie tej uchwały miało poważniejszy charakter. Aby przyjęcie tego projektu, który Konfederacja od pierwszej do ostatniej litery popiera, by jednak przyjęcie tej uchwały poprzedzić przyśpieszonym kursem historii.” – kontynuował Braun. „Proponuje nieskromnie filmy dokumentalne: „Defilada Zwycięzców”, „Marsz Wyzwolicieli”, „Transformacja od Lenina do Putina”…” – wymieniał własne filmy.

Wtedy posłowi przerwała marszałek Elżbieta Witek, która wskazała, że Braun najwyraźniej pomylił uchwały. „Panie pośle, pan chyba pomylił uchwały. Czy pan zgłosił sprzeciw do uchwały ws. ustanowienia roku 2020 rokiem zaślubin Polski z Morzem w Pucku? Dobrze, w takim razie, ponieważ pan poseł zgłosił sprzeciw do tej uchwały, to w związku z tym przystępujemy do głosowania.” – powiedziała Witek.

Po wypowiedzi marszałek, na sali sejmowej dało się słyszeć śmiech. Grzegorz Braun już nie podejmował tematu, bo najwyraźniej sam dostrzegł swoją omyłkę i opuścił mównicę. Kamery uchwyciły reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS nie mógł się powstrzymać i wybuchł śmiechem.

MOCNE! Grzegorz Braun zgłasza sprzeciw, jednak myli uchwały i zawstydzony ucieka z mównicy…

Jednak jeszcze ciekawsza jest reakcja na tę sytuację jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości…

😂😂😂 pic.twitter.com/0LiwclVwZO — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) January 10, 2020

Źr. dorzeczy.pl; twitter