Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – tak swoje najnowsze nagranie zatytułowała Klaudia Jachira. Znana z kontrowersyjnej działalności satyrycznej posłanka Koalicji Obywatelskiej postanowiła nagrać filmik w gmachu parlamentu na temat wizyty Komisji Weneckiej w Polsce.

W czwartek przybyła do Warszawy delegacja Komisji Weneckiej. Eksperci z Niemiec, Szwecji, Irlandii i Bułgarii zajmują się przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw dotyczących sądownictwa w Polsce. O głos w tej sprawie poprosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Klaudia Jachira nagrała zdumiewający materiał. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie”

Na zdarzenie zareagowała Klaudia Jachira. Na profilu posłanki w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z wnętrza Sejmu. – Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Właśnie przyjechała do Sejmu Komisja Wenecka i wszyscy posłowie PiS-u gdzieś się pochowali – mówi na swoim filmiku.

Następnie informuje, że na spotkanie nie przyszedł żaden wysoki rangą przedstawiciel resortu sprawiedliwości i partii rządzącej. – Nie ma ministra Ziobry ani wiceministrów, ani nawet nikogo z ministerstwa sprawiedliwości. Nie ma też posłów ani posła numer jeden – dodała, nawiązując do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Internauci zniesmaczeni zachowaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej

Nagranie i sposób zachowania posłanki KO wzbudziły wielkie emocje w sieci. Skomentował je m.in. były poseł Marek Jakubiak. „To jest techniczne zejście do pomieszczeń obsługi sejmu koło sali kolumnowej Pani poseł, dlatego tam jest pusto” – wyjaśnił Jakubiak. „Jeżeli szuka pani tam posłów to, tam ich Pani nie znajdzie. Proszę zapytać kogoś z pracowników sejmu wskażą Pani drogę do sali plenarnej” – dodał były parlamentarzysta.

Część internautów zwraca uwagę na zdumiewającą formę nagrania. Komentatorzy z jednej strony dostrzegają infantylizm, z drugiej wskazują, że wszystko odbywa się w gmachu parlamentu, a autorką jest jednak posłanka Sejmu RP. Inni zamieszczają bardziej dosadne komentarze.

„Dramat, masakra, żenada itd. Brawo dla ludzi na nią głosujących. Możecie być z siebie dumni” – czytamy w jednym z nich. „Przykre że taka osoba jest utrzymywana z podatków zwykłego Kowalskiego co to tyra po 8-12 h zalewa się potem., a ona tam cyrki w tym sejmie odstawia” – dodaje inny internauta.

Źródło: Facebook/ Klaudia Jachira, Twitter