Nie powinniśmy ułatwiać Polakom dostępu do broni – Klaudia Jachira w ostrych słowach skomentowała nowy pomysł obozu rządzącego. – Czas na mniej broni, a więcej drzew – apeluje posłanka Koalicji Obywatelskiej wzywa.

Klaudia Jachira apeluje do władz Polski. Posłanka zabrała głos w sejmowej debacie nad ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Opozycja krytykuje projekt, za to, że ich zdaniem znacząco ułatwia dostęp do broni obywatelom.

– Praktycznie nie ma tygodnia, by na polowaniach nie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków i powiedzmy to wprost – do śmierci – przypomniała.

– Zamiast to ukrócić i skończyć z wolną amerykanką myśliwych, to zapisy tej ustawy spowodują, że takich wypadków będzie jeszcze więcej, bo dostęp do broni w celach łowieckich będą miały osoby bez badań lekarskich i psychologicznych. To może być też furtka dla osób, które po prostu mają ochotę mieć broń – zaapelowała.

– Po drugie, podczas gdy cały świat, cała ludzkość chce chronić drzewa, to u nas masowa wycinka trwa w najlepsze, a ta ustawa ma jeszcze to ułatwić. Ustalmy raz na zawsze – drzewo daje tlen wszystkim, a nie tylko właścicielowi posesji, więc naszym zadaniem jest je chronić, a nie ułatwiać wycinkę. Czas na mniej broni, a więcej drzew – dodała.

Jachira przeciwko ułatwieniu dostępu do broni. Dziennikarz: „A jak Rosjanie przyjdą, schowamy się za drzewem”

Wystąpienie posłanki wywołało poruszenie w sieci. Zareagował nawet dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał. – A jak Rosjanie przyjdą, schowamy się za drzewem – napisał, komentując wpis.

W obronie posłanki stanęła Żaneta Gotowalska z Wirtualnej Polski. – Przecież ona mówi o myśliwych i o łatwiejszym (zgodnie z planem ustawy) dostępie do broni, a nie o broni dla wojska. Ma rację z myśliwymi, ma rację z wycinką drzew – napisała.

Dziennikarz Onet.pl wyjaśnił jednak swoje stanowisko w kolejnym wpisie. – Projekt ustawy dostosowuje nasze prawo do standardów UE. Ułatwia dostęp do broni prywatnej żołnierzom oraz funkcjonariuszom innych służb mundurowych. W czasach, które wcale mi się nie podobają, jak najwięcej Polaków musi wiedzieć, jak posługować się bronią – zaznaczył.

