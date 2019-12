Po przegłosowaniu w Sejmie projektu ustawy nowelizującej przepisy o sądownictwie Roman Giertych ostro zaatakował na Twitterze Jarosława Kaczyńskiego. Nie trzeba było długo czekać na ripostę, której autorem stał się Joachim Brudziński.

Po przegranym przez opozycję głosowaniu, Roman Giertych znalazł głównego winowajcę. Stał się nim Jarosław Kaczyński, którego w ostrym tonie zaatakował we wpisie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Odpowiedział mu Joachim Brudziński.

„Jarosław Kaczyński zostanie oceniony przez historię jako zdrajca umowy społecznej jaką jest Konstytucja, który próbował wprowadzić w Polsce autorytarny system na wzór państw komunistycznych. Hańba!” – napisał Giertych.

Wkrótce nadeszła riposta. „Roman Giertych zostanie oceniony przez historię jako zdrajca Młodzieży Wszechpolskiej którą odrodził i namówił do protestów wobec wejścia Polski do UE.” – napisał Brudziński. „Porzucił ich łaszac się do lewackich elyt. Został śmiesznym pupilkiem TVN-u i GW jako klasyczny „budyń” celebryta. Hańba.” – dodał.

Źr. twitter