Bardzo ostry wpis zamieścił na Twitterze były poseł Kukiz’15 Tomasz Jaskóła. Zwrócił się do parlamentarzystów, którzy chcą decydować o sprawach gospodarczych a nie posiadają prawie żadnego majątku.

Oświadczenia majątkowe posłów bardzo często budzą duże emocje. Największe dotyczą oczywiście tych najbogatszych. W tym roku jednak szczególnie głośno było o oświadczeniu posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, który poinformował, że nie posiada żadnego majątku. Co więcej, stwierdził on również, że w mijającym roku nie miał żadnych dochodów. W każdej z rubryk wpisał jedynie „nie dotyczy”.

Na oświadczenia bardzo ostro zareagował były poseł Tomasz Jaskóła. „I wy chcecie mi mówić jak naprawiać Polskę i dawać recepty gospodarcze? To jest katastrofa. Niektórzy ludzie nie mają dosłownie NIC lub prawie nic. Ludzie! W waszym wieku miałem dom, 2 mieszkania, samochód i 3 dzieci. Szok! Szczerze? Część z was to gołodupcy… wybaczcie, ale tak własnie myślę. Jesteście kompletnie niewiarygodni! I może zamiast ubiegania się o najwyższe urzędy w państwie zacznijcie od własnego mieszkania (kąta do życia), domu” – napisał na Twitterze.

Były poseł dodał, że wśród takich osób są kandydaci na prezydenta. „Żadnych oszczędności lub nikłe, żadnej własności – do cholery jak się ma 30 – 40 lat TO COŚ JUŻ POWINIENEŚ MIEĆ NA WŁASNOŚĆ… powinieneś mieć jakąś historię dorobku. Ja pracowałem na trzy etaty… niech to szlag. Wśród nich kandydaci na Prezydenta Polski…” – dodał.

