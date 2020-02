Polscy hokeiści wygrali turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. W ostatnim meczu Biało-Czerwoni sensacyjnie pokonali Kazachów 3:2 i sprawili ogromną niespodziankę.

Polscy hokeiści turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozpoczęli bardzo dobrze. W czwartek rozgromili Holandię 8:0 a w piątek wygrali 6:1 z Ukrainą. Dzisiejszy pojedynek z Kazachstanem był jednak zdecydowanie największym wyzwaniem. Kazachowie byli bowiem faworytami nie tylko do zwycięstwa nad Polakami, ale do wygrania całego turnieju.

To jednak Polacy fantastycznie rozpoczęli spotkanie ponieważ już w 8. minucie po strzale Bartosza Ciury krążek wpadł do bramki rywali. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej tercji, mimo że Kazachowie szturmowali bramkę Polaków. W drugiej tercji Polacy podwyższyli prowadzenia na 2:0 dzięki bramce Martina Przygodzkiego. Kazachstan jeszcze w tej samej partii odpowiedział dwiema bramkami Dustina Boyda.

W trzeciej tercji polscy hokeiści znów błyskawicznie objęli prowadzenie 3:2, które utrzymali już do końca spotkania. Trzeba przyznać, że ogromną rolę miał w tym John Murray, bramkarz Biało-Czerwonych, który obronił aż 51 strzałów.

Dzięki zwycięstwu 3:2 nad Kazachstanem, Polacy wygrali cały turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Nie oznacza to jeszcze awansu na Igrzyska, ponieważ przed Biało-Czerwonymi ostatni etap rywalizacji. Sam turniej kwalifikacyjny odbędzie się w sierpniu tego roku.

Czytaj także: Kamil Stoch na podium w Willingen. „Przebudzenie” Wolnego!

Źr.: TVP Sport