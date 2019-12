Spięcie w szeregach Koalicji Obywatelskiej? Podczas przerwy w obradach sejmowej komisji sprawiedliwości kamery zarejestrowały nerwową dyskusję pomiędzy posłami opozycji. Magdalena Filiks przywołała do porządku swoją klubową koleżankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz. – Kamila, nie jesteś tu sama! Nie! – powiedziała. Nagrania opublikował portal TVP Info.

Prace sejmowej komisji sprawiedliwości zakończyły się dopiero w piątek nad ranem, po dziesięciu godzinach od rozpoczęcia. Posłowie przyjęli projekt ustawy dyscyplinującej sędziów i wprowadzili 22 poprawki oraz odrzucili ponad 80 poprawek opozycji.

„Robimy jaja?”

Nocne posiedzenie miało burzliwy przebieg. Posłowie opozycji wchodzili w dyskusje nie tylko z przedstawicielami PiS. W pewnym momencie doszło do spięcia pomiędzy przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, które nagrały kamery.

– Robimy jaja, czy nie? – pyta jeden z parlamentarzystów. – Skoro wszystko mamy uchylać i nie procedować nad tym, no to bądźmy konsekwentni – odpowiada mu posłanka. Następnie polityk daje do zrozumienia, że działania obstrukcyjne są „takie kodziarskie”.

– Poczekajcie. Dopóki nie mamy jakiejś innej strategii wspólnej, to trzymajmy się tej, którą mamy. Nie robimy jaj i nie pracujemy nad projektem, bo jesteśmy za odrzuceniem go w całości – odpowiada posłanka. Po chwili dodaje, że celem działania jest zablokowanie ustawy.

Sprzeczka w szeregach opozycji. Filiks: Kamila, nie jesteś tu sama

Na posiedzeniu komisji zarejestrowano także sprzeczkę posłanek KO. Magdalena Filiks zgłosiła się z pretensjami do Kamili Gasiuk-Pihowicz – Ale ja zgłaszam wniosek formalny, który był ustalany między sobą, a ty mi piszesz SMS-a, że ja skończyłam dyskusję. Nie Kamila, nie jesteś tu sama! Nie! – powiedziała zdenerwowana Filiks.

– No bo złożyłaś wniosek o odrzucenie – tłumaczyła się Gasiuk-Pihowicz. – I bardzo dobrze. I go ustaliliśmy, bo jesteśmy tu zespołem, prawie się nam udało – odparła Filiks.

Źródło: TVP Info, Twitter