Do brutalnego pobicia pracowników jednego ze sklepów Żabka w Radomiu doszło w niedzielę wieczorem. Awanturę wywołał mężczyzna, który chciał kupić papierosy, jednak sprzedawczyni poinformowała go, że kasa jest zamknięta.

Do całego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że do sklepu Żabka w Radomiu przyszedł mężczyzna, który chciał kupić papierosy. Gdy sprzedawczyni poinformowała go, że kasa jest już zamknięta, ten zaczął zachowywać się agresywnie.

Na nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna najpierw próbuję wyważyć drzwi wejściowe. Gdy 50-letnia właścicielka wyszła na zewnątrz, została zaatakowana. Sprawcy pobił zarówno kobietę, jak i jej syna oraz jego kolegę. 50-latka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Nagranie z monitoringu ukazujące całą sytuację trafiło do sieci. Jeden z napastników to 40-letni mieszkaniec Radomia, który został już zatrzymany. Drugi z agresorów jest obecnie poszukiwany.

Źr.: Policja, echodnia.eu, YouTube/Fakty Tv