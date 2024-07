Do brutalnego włamania doszło w Środzie Wielkopolskiej. W jego wyniku zginęła znana lokalnie stomatolog. Wiadomo również, kim jest druga poszkodowana osoba, która przeżyła.

Informacje o zdarzeniu trafiły do przestrzeni publicznej w niedzielę 28 lipca. Wynika z nich, iż doszło do niezwykle brutalnego włamania do jednego z domów w Środzie Wielkopolskiej. „Gazeta Średzka” podaje, że wszystko miało tragiczny finał.

W wyniku włamania zginęła bowiem znana średzka stomatolog. To 84-letnia kobieta. Jej syn, 48-letni mężczyzna, który również przebywał w domu, odniósł poważne obrażenia. Karetka pogotowia, która po jakimś czasie znalazła się na miejscu odwiozła go do szpitala.

Niedawno ujawniono, kim faktycznie jest mężczyzna. To ksiądz z parafii pw. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Duchowny przebywa obecnie w szpitalu, gdzie walczy o życie.

– Ja osobiście jestem głęboko dotknięty tym, co się stało. Byłem załamany. Poznałem też mamę księdza Łukasza, ale niezbyt dobrze. Była w naszej parafii kilka razy. Także parafianie ją znali. Dla wszystkich to, co się stało, jest szokiem – powiedział w rozmowie z o2.pl ks. Karol Górawski z parafii pw. Urszuli Ledóchowskiej.

