Brutalne włamanie w Środzie Wielkopolskiej. W jego wyniku zginęła znana lokalnie stomatolog.

Informacje o zdarzeniu trafiły do przestrzeni publicznej w niedzielę 28 lipca. Wynika z nich, iż doszło do niezwykle brutalnego włamania do jednego z domów w Środzie Wielkopolskiej. „Gazeta Średzka” podaje, że wszystko miało tragiczny finał.

W wyniku włamania zginęła bowiem znana średzka stomatolog. To 84-letnia kobieta. Jej syn, 48-letni mężczyzna, który również przebywał w domu, odniósł poważne obrażenia. Karetka pogotowia, która po jakimś czasie znalazła się na miejscu odwiozła go do szpitala.

Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w rozmowie z TVN24 przyznał, że policjanci dostali „wiadomość o poważnym zdarzeniu przy ul. Dąbrowskiego w Środzie”. Gdy przybyli na miejsce zastali dwie ciężko ranne osoby, czyli matkę oraz syna. Kobiety nie udało się uratować, zmarła w szpitalu pomimo podjętych działań medycznych.

W całej sprawie zatrzymano 48-letniego obywatela Mołdawii. To on jest podejrzewany o popełnienie zbrodni, w wyniku której zginęła 84-letnia kobieta.

