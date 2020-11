Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, selekcjoner Jerzy Brzęczek usłyszał pytanie o zachowanie Roberta Lewandowskiego po przegranej z Włochami. Kapitan polskiej reprezentacji zapytany przez dziennikarza TVP o plan selekcjonera na tamten mecz, zaczął wymownie milczeć przez dobrych kilka sekund. Wśród komentatorów wybuchła burza.

Choć Polacy przegrali z Włochami zaledwie dwiema bramkami, to styl gry biało-czerownych wywołał lawinę krytyki i oburzenia kibiców. Emocje podgrzał jeszcze Robert Lewandowski, który po spotkaniu stanął przed kamerami TVP Sport i zapytany o plan, jaki miał Jerzy Brzęczek na spotkanie z Włochami… zaczął wymowne milczeć.

„Jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj pokonać? Jakie były wskazówki, co mieliście robić?” – pytał Jacek Kurowski. To moment w wywiadzie, po którym Robert Lewandowski przez kilka sekund nie powiedział ani słowa. Wielu odebrało to jako cios, który od Lewego otrzymał Brzęczek.

Eksperci odebrali to zachowanie jako wotum nieufności wobec selekcjonera Jerzego Brzęczka. To pierwszy raz, gdy Robert Lewandowski tak wyraźnie pokazuje, iż jego relacje z trenerem nie są najlepsze. Co więcej, „Lewy” do tej pory nie skomentował swojej reakcji.

Brzęczek komentuje

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Brzęczek usłyszał pytanie o tę sprawę. „Po meczach, kiedy zawodnicy czy trenerzy idą do wywiadu albo na konferencję prasową – zwłaszcza po takim jak we Włoszech – jest pewne rozczarowanie. Wszyscy byliśmy rozczarowani. Ale to zachowanie Roberta było troszeczkę niefortunne. Tym bardziej że jest kapitanem drużyny” – mówił selekcjoner.

„Mogę to zrozumieć, patrząc na przebieg spotkania. Z drugiej strony, Robert nie brał udziału w dwóch pierwszych dniach zgrupowania, kiedy mieliśmy dwie jednostki treningowe. A dla nas dwa treningi na jednym zgrupowaniu to jest praktycznie 50 proc. treningów. Może z tego względu miał takie odczucie. Ale rozmawialiśmy, wyjaśniliśmy sobie te kwestie i dla mnie ten temat jest zamknięty” – kontynuował Brzęczek.

„Nie chcę odnosić się do nieoficjalnych źródeł. One mnie nie interesują. Ja wiem, jaką pracę wykonujemy z zawodnikami. Sam byłem piłkarzem, kapitanem, trenerem drużyn klubowych, a teraz jestem selekcjonerem i wiem, jak to wygląda z punktu widzenia piłkarza. Kto był w szatni, ten wie, że po porażkach pojawiają się różne myśli. Ale gdybyśmy nie mieli atmosfery, to byśmy źle pracowali” – dodał Brzęczek.

