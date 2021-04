Panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli – apeluje Borys Budka. Szef Platformy Obywatelskiej zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina z apelem o podjęcie współpracy z opozycją ws. znalezienia wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wystąpienie przewodniczącego PO miało związek z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. RPO. Według sędziów przepis, który nakazuje pełnienie funkcji RPO do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją. Borys Budka nazwał decyzję „pseudoorzeczeniem”.

– Dzisiejszy wyrok pisany na polityczne zamówienie pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny istnieje tylko z nazwy. Jest de facto atrapą, która służy rządzącym do eliminowania przepisów, dających niezależnym instytucjom ostoję w obowiązującym prawie – mówił na czwartkowej konferencji prasowej.

– Po wyborach należy zbudować sądownictwo konstytucyjne w Polsce od nowa – zapowiedział przewodniczący największej partii opozycyjnej.

W dalszej części swojego wystąpienie Budka skoncentrował się na wyjściu z politycznego impasu. Z jednej strony większość sejmowa blokuje kandydatów opozycji, zaś z drugiej większość Senatu nie przepuszcza kandydatur obozu rządzącego.

Budka ma pomysł, jak wybrać RPO. Zaapelował do wicepremiera Gowina

Według Budki opozycja powinna wybrać kandydata w porozumieniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Ewentualny kompromis pozwoli bowiem wyłonić kandydata, który uzyska większość głosów w Sejmie i Senacie.

– Wzywam wszystkich, którzy po stronie Zjednoczonej Prawicy będą krytykować to pseudoorzeczenie, byśmy wspólnie znaleźli kandydata, który przejdzie w Sejmie. Mówię do Jarosława Gowina, którego parlamentarzyści mówili wczoraj, że to orzeczenie będzie budziło ich uzasadnione wątpliwości – ogłosił szef PO.

PiSane na polityczne zamówienie dzisiejsze „orzeczenie” trybunału Przyłębskiej ws. #RPO jest ostatecznym dowodem na konieczność opcji zero i zbudowanie od podstaw niezależnego sądu konstytucyjnego. To będzie jedno z najpilniejszych zadań po wyborach dla całej dzisiejszej opozycji — Borys Budka (@bbudka) April 15, 2021

– Panie premierze, dzisiaj jest ten czas, by stanąć po stronie obywateli, by znaleźć takiego kandydata, który uzyska większość głosów w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów i należy wspólnie to zrobić – dodał.