Borys Budka załamany postępowaniem obozu rządzącego. Lider Platformy Obywatelskiej zamieścił w sylwestrowy wieczór wpis, w którym wprost oskarżył formację Jarosława Kaczyńskiego o kradzież. W odpowiedzi otrzymał… życzenia noworoczne.

Sylwester 2020. Wieczorem na koncie Borysa Budki pojawił się wpis, w którym szef PO dzieli się refleksją na temat rządów Zjednoczonej Prawicy. Lider największej partii opozycyjnej w Polsce oskarżył rządzących o kradzież.

„Nie mają żadnych hamulców. Nawet w pandemii” – podkreśla polityk. „Kradli rano, kradli w południe i nawet w ostatni dzień roku postanowili kolejny raz okraść. Banda prymitywnych złodziei, chowająca się pod biało-czerwonymi sztandarami i tępą propagandą #TVPiS. Patrioci własnych kieszeni. #patowładza” – dodał.

W sylwestrową noc Borys Budka zaatakował rządzących. Internauci składają mu życzenia

Nocny wpis Budki wywołał wielkie poruszenie w sieci. Widać to choćby po setkach komentarzy. Co ciekawe najpopularniejsze z nich są… życzeniami noworocznymi. „Szczęśliwego Nowego Roku i zapraszamy na największą domówkę do TVP!” – napisał Daniel Liszkiewicz z TVP.

Ale się Pan przewodniczący "nabobrzył" i podbił stawkę tak, że nawet @czlowiek_bobr nie powie "sprawdzam". Szczęśliwego Nowego Roku i zapraszamy na największą domówkę do TVP! 🎉🥳 pic.twitter.com/RxGAXRVboD — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) December 31, 2020

„Zdrowia w Nowym Roku życzę” – pisze inna internautka. „Szczęśliwego Nowego Roku” – dodaje kolejna komentatorka. Pojawiły się również aluzje do sylwestrowej zabawy.

Więcej rozwagi na tłiterze życzę panu na Nowy Rok. Proszę uważać na ten klawisz niżej. Tak na przyszłość.

No i zdrowia! Obyśmy jak najszybciej wyszli z pandemii obronną ręką. pic.twitter.com/VDNt8Jrnzd — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) January 1, 2021

Do wpisu przewodniczącego PO odniósł się także Rafał Ziemkiewicz. – Jak to mawia Łukasz Warzecha „więcej wódki, będą skutki”… Znaczy, pardąs, Budki, oczywiście – napisał publicysta „Do Rzeczy” .