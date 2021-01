Borys Budka dostrzega analogie pomiędzy wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych, a sytuacją w Polsce. – Kaczyński jest symbolem człowieka-bizona – mówił szef Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej.

Polscy politycy z uwagą śledzili gwałtowne protesty w Stanach Zjednoczonych. Sytuację za oceanem komentował Borys Budka. Lider PO napisał list do prezydenta-elekta Joe Bidena, w którym podzielił się krótką refleksją na temat wydarzeń na Kapitolu.

„Wydarzenia ostatnich czterech lat i ich środowa kulminacja pokazują, że niekiedy agresywna, podburzana przez cynicznych polityków mniejszość może rzucić wyzwanie demokracji” – napisał. „Z podobnymi zagrożeniami mamy do czynienia na całym świecie. Także w Europie. Także w Polsce” – dodał.

Budka o wydarzeniach w USA: Kaczyński jest symbolem człowieka-bizona

Szef największej partii opozycyjnej w kraju powrócił do wątku wydarzeń w USA podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach. W opinii Budki obecna koalicja rządząca ma wiele wspólnego z protestującymi, którzy wdarli się na Kapitol.

– Kaczyński i jego ludzie są takim symbolem tych osób, które atakowały Kapitol – stwierdził. – Niestety analogie są bardzo, bardzo proste. To Kaczyński jest człowiekiem, który niszczy demokratyczne instytucje. Kaczyński jest człowiekiem, który nie szanuje trójpodziału władzy. To Kaczyński zrujnował w Polsce praworządność, narażając nas na wielki konflikt z Unią Europejską – dodał.

– Dzisiaj rodzi się pytanie: gdzie jest demokratyczna Polska, demokratyczna Europa i demokratyczna Ameryka? I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Kaczyński i Zjednoczona Prawica, to jest dokładnie to, co prezentuje sobą Trump – tłumaczył Budka.

Szef PO dostrzegł nawet podobieństwo Jarosława Kaczyńskiego i… „człowieka-bizona”, czyli jednego z uczestników manifestacji. – Nie może być zgody na niszczenie instytucji, które zapewniają bezpieczeństwo obywatelom. Kaczyński jest symbolem człowieka-bizona. Człowieka, który jest w stanie zniszczyć wszystko, byleby tylko zachować swoją władzę – zaznaczył Budka.