Cezary Tomczyk oburzony sposobem relacjonowania zajść na Kapitolu przez tvp.info. – Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby to standard w TVP – napisał szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Padła zapowiedź złożenia pozwu przeciw Telewizji Polskiej.

Te sceny przejdą do historii. 6 stycznia grupa kilkuset osób (w tym część z bronią) wtargnęła na Kapitol, doprowadzając do przerwania obrad Kongresu. Media obiegły zdjęcia demonstrantów dewastujących gabinety polityków oraz zajmujących Izbę Reprezentantów i Senat. Starcia z policją zakończyły się czterema ofiarami.

O wydarzeniach, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych informowały także media w Polsce. Najwięcej emocji wzbudziła relacja TVP Info. Na profilu portali na Twitterze artykuł opatrzono następującym komentarzem: „Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja”.

#USA Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja#wieszwięcejhttps://t.co/A1igfN506x — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 6, 2021

W reakcji na gwałtowną krytykę internautów, na stronie zamieszczono wyjaśnienie, dlaczego nawiązano do wydarzeń z końca 2016 roku. Portal opublikował cztery zdjęcia wraz z komentarzem: „Szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię Marka Suskiego, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji.”

W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię @mareksuski, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji. pic.twitter.com/dRvbsxxT6q — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 6, 2021

Tomczyk oburzony relacją TVP Info na temat wydarzeń na Kapitolu. Szef klubu zapowiada likwidację Telewizji Polskiej

Tłumaczenie publicznego nadawcy nie przekonuje jednak polityków opozycji. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. „Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP” – napisał.

Polityk Platformy Obywatelskiej podkreśla, że stacja powinna zostać zlikwidowana, kiedy tylko będzie to możliwe. „To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w PL” – zapowiedział.