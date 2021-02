W sobotę Borys Budka na antenie TVN24 komentował kongres, na którym ogłaszał „koalicją 276”. Przy okazji padło pytanie o niedawne wypowiedzi polityków PO, którzy już otwarcie podważają pozycję obecnego przewodniczącego Platformy.

Przypomnijmy, kilka dni temu senator PO Antoni Mężydło apelował publicznie o zmianę lidera partii. „Rafał Trzaskowski to moja obsesja, jeśli chodzi o to, aby to właśnie on stanął na czele PO.” „Budka powinien oddać szefostwo formalne i Trzaskowski powinien go zastąpić. Przegramy wybory, jeśli Trzaskowski nie zostanie szefem partii. Z Budką źle wygląda wizerunkowo to wszystko” – kontynuuje Mężydło. Nie wiadomo, czy bunt w PO rozrośnie się do tego stopnia, że usunięty zostanie Budka. Jednak Mężydło podkreśla, że odejście z partii Joanny Muchy przelało czarę goryczy.

Budka odpowiedział, że „kiedyś za takie słowa być może wylatywało się z Platformy Obywatelskiej”. „Dzisiaj każde takie słowo biorę do serca i jeszcze ciężej pracujemy” – zapewnił lider PO. „Dzisiaj było widać, że każdy, kto próbuje gdzieś wbić klin pomiędzy nas tak naprawdę nie zna rzeczywistości” – dodał.

Budka chwali Trzaskowskiego

Budka zapewnił, że „gra zespołowo”. „Jako lider PO jestem obowiązany do tego, by zbudować taką konstrukcję, która pozwoli wygrać wybory” – mówił. Nie zabrakło pochwał pod adresem Trzaskowskiego. „Pokazywał wielokrotnie, że jest symbolem dobrych zmian w samorządzie, osobą, która liczy się w środowisku samorządowym” – stwierdził.

„Uzyskał wielkie zaufanie Polaków i dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że potrafimy dobrze ze sobą współpracować. Pokazuje również, że właśnie na współpracy powinno się opierać to, co najważniejsze: przyszłość Polski” – dodał Budka dalej mówiąc o Trzaskowskim.

