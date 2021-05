Gorąca dyskusja nad Funduszem Odbudowy w Sejmie. Borys Budka zaapelował do polityków Lewicy, by nie mijali się z prawdą. – Możemy się różnić koleżanki i koledzy, ale nie udawajcie, że mówicie w imieniu samorządowców – podkreślił.

We wtorek odbywa się dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone Krajowemu Planowi Odbudowy. Podczas swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki podziękował politykom Lewicy za owocną współpracę w ostatnich dniach oraz Polskiemu Stronnictwu Ludowemu za uwagi dotyczące KPO.

Do premiera Morawieckiego zwrócił się Borys Budka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nawiązał do konfliktu w obozie rządzącym. – Dlaczego tak bardzo atakuje pan ministra sprawiedliwości, koleżanki i kolegów z Solidarnej Polski. Dlaczego nazywa ich pan tymi, którzy będą działać wbrew interesowi narodowemu? – dopytywał Budka. – Nie potrafił pan przekonać własnego rządu, własnego zaplecza politycznego do decyzji, by poprzeć ratyfikację – dodał.

W wystąpieniu lidera PO nie zabrakło również wątku współpracy na linii Lewica – PiS. Budka ma żal do kolegów z opozycji i apelował do nich, by przestali się wypowiadać w imieniu samorządowców. – Na Boga, przynajmniej w tym nie kłamcie. Możemy się różnić koleżanki i koledzy, ale nie udawajcie, że mówicie w imieniu samorządowców. A dlaczego? Dzisiaj w Senacie odbyliśmy szybkie wysłuchanie publiczne z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządów. I wiecie o co oni prosili? Prosili o czas – podkreślił.