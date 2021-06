Borys Budka doczekał się kompromitującego przydomka, który nieoficjalnie nadali mu jego podwładni. Przezwisko nawiązuje do głębokiego kryzysu, w jaki popadła Platforma Obywatelska od czasu gdy przejął stery partii od Grzegorza Schetyny.

Platforma Obywatelska od wielu tygodni zmaga się z głębokim kryzysem. Nie dość, że sondaże wskazują coraz gorsze wyniki, to jeszcze rolę sondażowego lidera opozycji na dobre zajął Szymon Hołownia ze swoją Polską 2050. Co, gorsza Borys Budka musi się zmagać również z coraz silniejszymi buntami wewnątrz jego własnej partii.

Jeszcze w styczniu Grzegorz Schetyna podkreślał, że on pozostawił partię w dobrej kondycji sugerując, że nowy lider roztrwonił potencjał. „Zostawiałem Platformę Obywatelską, gdy miała 31 procent poparcia, wygrała w Senacie, a wcześniej obroniła wszystkie miasta w wyborach samorządowych. Borys Budka to otrzymał, a teraz po roku można się zapytać: gdzie jest Platforma Obywatelska?” – mówił w TVN24 były wicepremier.

Budka nie będzie zadowolony z tego przydomku

Co gorsza Budka doczekał się nawet kompromitującego i prześmiewczego przydomka, który wymyślili jego podwładni. Brzmi on „Rocky III”. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że to sympatyczne przezwisko. Nawiązuje przecież do kultowego filmu z Sylwestrem Stallonem, w którym tytułowy Rocky niejednokrotnie wykazuje się wielką wytrwałością w treningach i walecznością na ringu.

Jednak nic z tych rzeczy. Geneza przydomku w kontekście lidera PO jest zupełnie kompromitująca. Jedna z posłanek PO w rozmowie z „Polityką” tłumaczy, skąd wzięło się to przezwisko. „Bo w rok i trzy miesiące rozłożył Platformę” – wyjaśnia bez ogródek parlamentarzystka.

