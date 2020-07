Borys Budka jest zaniepokojony ustaleniami szczytu Unii Europejskiej w Brukseli W trakcie wystąpienia zaatakował bezpośrednio premiera Mateusza Morawieckiego. – Pan się zgodził na to, żeby oddać część naszej suwerenności. Programy narodowe będą zatwierdzane przez inne rządy i to większością kwalifikowaną – powiedział. Zwrócił się także do posłów Konfederacji.

Podczas środowego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację na temat ustaleń szczytu unijnego w Brukseli. Szef rządu skupił się zwłaszcza na sprawach finansowych, zwracając uwagę na wielomiliardowe wsparcie, które w najbliższych latach trafi do Polski.

Wystąpienie premiera nie przekonało Borysa Budki. Lider PO uważa, że szczyt w Brukseli zakończył się klęską obozu rządzącego. – Nie zgodził się pan z częścią swojego obozu politycznego na to, do czego pana przekonywali, czyli na zawetowanie konkluzji i ustaleń szczytu. Cieszę się, że po raz pierwszy w tym dokumencie pojawiły się zapisy jak te dotyczące przestrzegania prawa – podkreślił Budka.

Prawo musi być przestrzegane❗️

Panie Premierze @MorawieckiM, musicie zrozumieć, że zasada praworządności jest właśnie po to, żebyście nie byli bezkarni!

Przewodniczący @bbudka ✌️🇵🇱 pic.twitter.com/jVbeTy5KkE — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) July 22, 2020

Budka: Mnie jest wstyd za takiego premiera

Szef PO przypomniał wypowiedzi czołowych polityków PiS sprzed negocjacji oraz po unijnym szczycie. Wyraził ubolewanie z powodu podejścia władz do problemu praworządności. – Martwi mnie jedno. Panie premierze, jeżeli pan cieszy się z tego, że miałoby nie być przestrzegane prawo w Polsce, to mnie jest wstyd za takiego premiera – dodał.

W trakcie wystąpienia zwrócił się nieoczekiwanie do posłów Konfederacji. – Myślę, że o tym koledzy z Konfederacji będą więcej mówić. Pan się zgodził na to, żeby oddać część naszej suwerenności. Programy narodowe będą zatwierdzane przez inne rządy i to większością kwalifikowaną – ogłosił Budka.

– Ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem solidarności europejskiej. Pan wreszcie zrozumiał, że solidarność europejska polega na współpracy. Pan będzie mówił do swoich wyborców o twardych negocjacjach, ale my chcemy konkretnych liczb- Ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem solidarności europejskiej – dodał.

Źródło: sejm.gov.pl