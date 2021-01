Borys Budka w rozmowie z dziennikarzami skomentował odejście Joanny Muchy do ruchu Szymona Hołowni. Była już posłanka Platformy Obywatelskiej z Lublina w środę ogłosiła swoją decyzję.

Budka nawiązał do decyzji Muchy, która wczoraj ogłosiła przejście do ruchu Szymona Hołowni. „Moje drogi z PO od jakiegoś czasu się rozchodziły” – mówiła w środę była minister w rządzie PO-PSL. „Nadszedł taki moment, w którym zorientowałam się, że ja i PO jesteśmy w innym miejscu. (…) To są po prostu dwie inne drogi” – mówiła Mucha, której słowa przytacza TVN 24.

W sieci zawrzało, więc Mucha postanowiła wydać oświadczenie na Twitterze. Zamieściła wpis, którym podgrzała atmosferę, bo uderzyła w swoją byłą partię. PO oberwało się dość mocno, ponieważ polityk postawiła dość mocny i kompromitujący dla Borysa Budki i jego kolegi zarzut.

W dalszej części swojego wpisu Mucha podkreśla, że decyzję o przenosinach do partii Szymona Hołowni podjęła ze względu na… dobro Polski. „Ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem, więc przyłączam się do projektu Polska2050” – wyjaśniła.

Budka: „Zabrakło rozmowy”

Budka w rozmowie z dziennikarzami nie krył rozczarowania. Lider PO chwalił Muchę za jej pracowitość i kompetencje oraz stwierdził, że zostawia w partii przyjaciół. Polityk podkreślił, że mimo wszystko liczy na ożywioną współpracę w przyszłości.

„Ja mogę tylko dobrze oceniać Joannę Muchę, jej pracowitość, kompetencje, zaangażowanie. Żałuję, że wybrała taką drogą.” – przyznał szczerze Budka. „Z pewnością w PO, w KO zostawia przyjaciół i ci przyjaciele będą o niej zawsze ciepło się wypowiadać, dobrze wspominać i liczyć na współpracę w przyszłości. Zabrakło rozmowy, jasnej artykulacji swoich zadań. Było kilka propozycji, które nie zostały przyjęte” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl