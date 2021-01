Joanna Mucha wydała na Twitterze oficjalne oświadczenie. Chodzi oczywiście o decyzję posłanki, która postanowiła przejść do formacji politycznej Szymon Hołowni.

Media obiegła dziś zaskakująca informacja. Okazało się bowiem, że Joanna Mucha, posłanka od wielu lat związana z Platformą Obywatelską, postanowił zmienić „barwy klubowe”. Dołączył do partii Szymona Hołowni, który krok po kroku buduje swoją pozycję na scenie politycznej.

W sieci zawrzało, dlatego Mucha postanowiła wydać oświadczenie na Twitterze. Zamieściła tam wpis, w którym uderzyła w swoją byłą partię. PO oberwało się dość mocno, ponieważ polityk postawiła dość mocny i kompromitujący dla Borysa Budki i jego kolegi zarzut.

„Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu” – stwierdziła już we wstępie swojego tweeta Joanna Mucha.

Joanna Mucha wydała oświadczenie

W dalszej części swojego wpisu Mucha podkreśla, że decyzję o przenosinach do partii Szymona Hołowni podjęła ze względu na… dobro Polski. „Ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem. Przyłączam się do projektu Polska2050” – wyjaśniła.

Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiSu, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem. Przyłączam się do projektu Polska2050. 1/2 — Joanna Mucha (@joannamucha) January 20, 2021

„Przyszłość, ekologia, wrażliwość na ludzi – to nas najbardziej łączy. Wchodzę do Polski2050 z jasną deklaracją ideową. Przeczytacie ją poniżej, zapraszam” – dodała w dalszej części, natomiast do swojego wpisu dołączyła nieco dłuższe oświadczenie.