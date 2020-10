Borys Budka zaproponował pięć pomysłów na walkę z koronawirusem w Polsce. Lider Platformy Obywatelskiej wzywa rządzących m.in. do zwiększenia liczby testów na SARS-CoV-2 oraz natychmiastowego sprowadzenia 10 milionów szczepionek przeciw grypie.

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej skorzystają z zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego i pojawią się na spotkaniu dotyczącym epidemii koronawirusa. Informację przedstawił na wtorkowej konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka.

Lider największej partii opozycyjnej w Polsce zastrzegł jednak, że KO zwróci się do Morawieckiego z konkretnymi postulatami. – Idziemy tam po to, by zażądać od premiera Morawieckiego i tego rządu konkretnych rozwiązań, które mają na celu realną walkę z Covid-em – powiedział.

Budka przedstawił pięć żądań KO ws. walki z koronawirusem

Polityk poinformował, że KO przygotowała pięć kluczowych postulatów walki z COVID-19. Pierwszym z nich jest przeznaczenie co najmniej 5 mld złotych na „realne działania antycovidowe”.

W kolejnym punkcie Budka postuluje zwiększenie liczby testów. – Naszym zdaniem i to jest kolejne żądanie, 100 tys. testów dziennie to powinno być minimum, które zagwarantuje realne odseparowanie osób, które są chore od osób zdrowych – powiedział lider PO.

Polityk odniósł się również do problemu braku szczepionek przeciwko grypie w Polsce. Budka zwraca uwagę, że do tej pory zakupiono ok. milina szczepionek. Zakupów dokonały głównie prywatne firmy. – Rząd te szczepionki zarekwirował. Żądamy by rząd w trybie natychmiastowym, w trybie zakupów interwencyjnych zamówił i sprowadził do Polski 10 mln szczepionek na grypę – powiedział.

Czwartym punktem planu jest „lepszy dostęp do służby zdrowia”. – Dostęp do służby zdrowia, do zabiegów planowanych dla pacjentów szczególnie tych, którzy są bardzo poważnie chorzy onkologicznie, kardiologiczne, których zabiegi są przekładane, ten dostęp musi być zagwarantowany – ogłosił.

Ostatnim punktem przedstawionym we wtorek przez Budkę była „pełna informacja” na temat sytuacji epidemicznej w Polsce. Lider PO wyraził przekonanie, że rządzący „okłamują” Polaków i manipulują danymi. – Żądamy od premiera Morawieckiego, by na specjalnie zwołanej sesji polskiego parlamentu, by na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, dokonał takiej prawdziwej analizy stanu służby zdrowia w Polsce – stwierdził.

Źródło: Polsat News, Twitter