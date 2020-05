Żałuję, że nie mogę spojrzeć w oczy panu ministrowi, jego wprost zapytać czy nie wstydzi się tego co zrobił – powiedział Borys Budka podczas debaty sejmowej nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Jacka Sasina. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przekonuje, że minister jest odpowiedzialny za fiasko majowych wyborów i zmarnowanie pieniędzy na drukowanie kart wyborczych.

Na początku swojego wystąpienia Borys Budka zwrócił uwagę, że salę sejmową opuścił premier Mateusz Morawiecki. – Nie dziwię się, bo to wielki wstyd mieć kogoś takiego w rządzie – stwierdził.

Budka uderza w ministra Sasina i rząd: Czy nie wstydzi się tego w jaki sposób wyrzucił w błoto ponad 70 mln zł?

– Żałuję, że nie mogę spojrzeć w oczy panu ministrowi, jego wprost zapytać czy nie wstydzi się tego co zrobił. Czy nie wstydzi się tego w jaki sposób wyrzucił w błoto ponad 70 mln zł. Czy wiecie państwo na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wynagrodzenie minimalne dla ponad 26 tys. osób, które straciły pracę – przekonuje szef PO.

– To wypłata postojowego dla ponad 33 tys. pracowników. To 138 tys. testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia czy oświaty. To 850 respiratorów, które mogły znaleźć się w polskich szpitalach – dodał.

Lider Platformy Obywatelskiej przypomina o odpowiedzialności: Za wyrządzenie szkody majątkowej idzie się do więzienia na kilka lat

Lider największej formacji opozycyjnej w Polsce obarczył odpowiedzialnością za nieodbyte wybory majowe ministra Sasina i rząd. – Co wolał zrobić rząd PiS rękami ministra Sasina? Wolał te 70 mln przeznaczyć na pseudowybory – mówił Budka.

– Obiecuję panie ministrze, że panu pomożemy znaleźć te 30 mln kart. Wie pan dlaczego? Bo w tej ustawie zapisaliście, że za zgubienie jednej karty, można iść na trzy lata do więzienia. My pana uratujemy. Zamiast 90 mln lat więzienia, będzie pan odpowiadał tylko za przekroczenie uprawnień i za wyrządzenie szkody majątkowej, a za to się idzie do więzienia na kilka lat – ogłosił Budka.

Źródło: sejm.gov.pl