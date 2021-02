Jestem gotowy na to, by stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny – ogłosił Borys Budka w rozmowie z „Polska Times.pl”. Sceptycznie nastawiona do takiego rozwiązania jest Urszula Augustyn.

Pomysł obalenia większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy pojawia się regularnie w wypowiedziach polityków opozycji od maja ubiegłego roku, kiedy doszło do pierwszego kryzysu koalicyjnego. Od tego momentu, co kilka tygodni słyszymy, że rozpad koalicji Jarosława Kaczyńskiego jest właściwie kwestią czasu, a władzę wkrótce przejmie rząd techniczny.

Polityków opozycji nie przekonuje nawet fakt, że obóz rządzący uzyskał w 2019 roku tyle samo głosów, co w 2015. Układ sił niewiele się zmienił od tego momentu, a jednak wówczas brakowało deklaracji przejęcia posłów Zjednoczonej Prawicy i utworzenia rządu technicznego.

Budka zadeklarował gotowość przejęcia sterów w rządzie technicznym. Posłanka PO: Czy rząd techniczny jest dobry? Nie sądzę

Sympatycy opozycji przekonują jednak, że struktura wewnątrz Zjednoczonej Prawicy uległa przeobrażeniu i przejęcie posłów Porozumienia jest realne. Entuzjastycznie nastawiony do przejęcia większości sejmowej jest Szymon Hołownia. Innym orędownikiem pomysłu wydaje się być Borys Budka.

Kilka dni temu lider Platformy Obywatelskiej wyraził gotowość do objęcia stanowiska premiera rządu technicznego. – Jestem gotowy na to, by stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny, który doprowadzi do wcześniejszych wyborów, a wcześniej odpolityczni polskie służby i prokuraturę oraz wyjaśni w trybie komisji śledczych największe afery obecnej władzy – powiedział w wywiadzie dla „Polska Times.pl„.

Tymczasem okazało się, że Budka musi popracować nad przekonaniem do swojego rozwiązania niektórych członków partii. Sceptycznie o pomyśle szefa PO wypowiedziała się ostatnio posłanka największej partii opozycyjnej Urszula Augustyn.

– Jestem zdania, że powinniśmy wszyscy wspólnie popracować nad tym, żeby odsunąć PiS od władzy. Czy rząd techniczny jest dobry? Nie sądzę – powiedziała w rozmowie z RMF FM.

– Uważam, że lepiej by było, gdyby PiS realizował swoją politykę do czasu, dopóki obywatele sami nie zdecydują w normalnych wyborach, że chcą PiS odsunąć od władzy – dodała.