Borys Budka przygotowuje Platformę Obywatelską do przejęcia władzy w kraju. – Jesteśmy w sytuacja wielkiego kryzysu państwa. Zamiast zajmować się pandemią, zamiast zajmować się bezpieczeństwem Polek i Polaków, PiS znowu zajmuje się sobą – stwierdził na konferencji prasowej.

Platforma Obywatelska chce wykorzystać kryzys w Zjednoczonej Prawicy. W czwartek wieczorem Borys Budka poinformował, że formacja Jarosława Kaczyńskiego straciła większość i zawnioskował o odroczenie obrad do poniedziałku. Wniosek upadł, jednak Budka nie zamierza rezygnować.

Na piątkowej konferencji prasowej szef PO podzielił się wnioskami z nadzwyczajnego posiedzenia zarządu partii. – Jesteśmy w sytuacja wielkiego kryzysu państwa. Zamiast zajmować się pandemią, zamiast zajmować się bezpieczeństwem Polek i Polaków, PiS znowu zajmuje się sobą – podkreślił.

Budka przedstawił plan na najbliższe dni. PO skonstruuje większość parlamentarną?

– Po pierwsze jesteśmy za podtrzymaniem Paktu Senackiego i o tym będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami w Senacie. Po drugie wydałem dyspozycję do struktur regionalnych Platformy, by być gotowymi na wariant przyspieszonych wyborów i te prace są od dzisiaj wdrożone w życie. Mamy gotowy sztab po kampanii wyborczej prezydenckiej i jesteśmy gotowi – zapewnił.

Budka podkreśla, że uzyskał upoważnienie do prowadzenia rozmów nad utworzeniem większościowej koalicji. – Zostałem upoważniony przez zarząd Platformy Obywatelskiej zarówno do rozmów z koalicjantami w Koalicji Obywatelskiej, ale również do rozmów z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi o możliwych wariantach większości parlamentarnej dla konstruktywnego wotum nieufności – ogłosił.

Szef PO informuje, że w poniedziałek zwoła kolejne posiedzenie zarządu partii. Z wypowiedzi lidera największej formacji opozycyjnej wynika, że podczas spotkania przedstawi konkretne rozwiązania związane z obecnym kryzysem politycznym.

– Dziś przy tym kryzysie rządu PiS, przy tym kryzysie państwa, w które zostało wpędzone nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków Zjednoczonej Prawicy, ważne jest, by stawiać na bezpieczeństwo Polaków, na pewną przyszłość – dodał.

