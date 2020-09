Panie prezesie proszę się nie bać. Proszę złożyć wniosek o samorozwiązanie Sejmu, bo wasz czas się kończy – zaapelował Borys Budka. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na dzisiejszy konflikt pomiędzy koalicjantami. Zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu wotum zaufania.

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt spowodowały konflikt w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości mają zastrzeżenia do nowelizacji. Brak porozumienia sprawił, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu negocjacji dotyczących rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego.

– Natomiast jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście do nich będzie można wrócić – zakomunikował szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Budka składa wniosek i… przegrywa głosowanie

Na konflikt w koalicji rządzącej zwrócił uwagę Borys Budka. Szef PO ogłosił, że rząd PiS stracił większość. – Składam wniosek o odroczeniu obrad do poniedziałku. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że ten rząd stracił większość. Dlatego w myśl szantażu jednego z byłych koalicjantów wycofaliście państwo ustawę o bezkarności – podkreślił.

– Albo macie większość i pan premier Morawiecki w poniedziałek wystąpi o wotum zaufania, albo spełnijcie tę groźbę wobec koalicjantów, a tak naprawdę wielkie żądanie Polaków, by ten rząd odszedł do historii – dodał.

Lider Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. – Panie prezesie proszę się nie bać. Proszę złożyć wniosek o samorozwiązanie Sejmu, bo wasz czas się kończy i te haniebne targi z waszymi koalicjantami pokazują, że straciliście ten instynkt, straciliście myśl przewodnią działania dla dobra Rzeczpospolitej, a chodzi wam wyłącznie o wasze interesy – dodał.

Ostatecznie wniosek został odrzucony. Przeciw zagłosowało 232 posłów, „za” było 224, zaś 4 parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Źródło: sejm.gov.pl, Twitter