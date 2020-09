Kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował, że negocjacje ws. rekonstrukcji rządu zostają zawieszone. – Negocjacje nie mają sensu skoro nasi dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub – stwierdził.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt podzieliła polityków Zjednoczonej Prawicy. Podczas wczorajszego głosowania w Sejmie posłowie Solidarnej Polski zagłosowali za odrzuceniem projektu, zaś wielu członków Porozumienia wstrzymało się od głosu.

W czwartek odbyło się posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania prezes partii Jarosław Kaczyński poruszył temat dyscypliny w trakcie głosowania. Zapadła decyzja o zawieszeniu negocjacji dotyczących rekonstrukcji rządu.

– Negocjacje oczywiście wewnątrz naszej Zjednoczonej Prawicy (…) zostały zawieszone. (…) Natomiast jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście do nich będzie można wrócić – poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Kryzys w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Terlecki nie wyklucza przedterminowych wyborów

Polityk nie wykluczył, że rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego odbędzie się bez uzgodnień z pozostałymi koalicjantami. – Prezes odniósł się do sytuacji negocjacji z naszymi koalicjantami, stwierdzając, że w tej sytuacji te negocjacje nie mają sensu, skoro nasi dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań, niż cały klub – oświadczył.

Terlecki stanowczo wykluczył możliwość powstania rządu mniejszościowego. – Nie, to jest niemożliwe – stwierdził. Zasugerował jednak inny scenariusz. – Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory [przedterminowe – red.]. Oczywiście sami – dodał.

Trzy lata spokoju – mówili. — Marcin Makowski (@makowski_m) September 17, 2020

2. @RyszardTerlecki :Jeżeli sytuacja do tego zmusi, rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami, rząd mniejszościowy niemożliwy, jeżeli zajdzie taka sytuacja to pójdziemy na wybory-oczywiście sami. — Beata Mazurek (@beatamk) September 17, 2020

❗️Ryszard Terlecki po posiedzeniu klubu PiS mocno o Porozumieniu i Solidarnej Polsce: "Rekonstrukcja rządu może odbyć się bez uzgodnienia z koalicjantami. Rząd mniejszościowy? Raczej przyspieszone wybory. Oczywiście wystartowalibyśmy w nich sami" https://t.co/k2MfTbiUUx — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) September 17, 2020

