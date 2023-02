Znany polski ekspert od spraw bezpieczeństwa Marek Budzisz w programie Piotra Zychowicza ostrzegł, że może dojść do sytuacji, w której również Polska będzie wciągnięta do wojny. Jednocześnie podkreślił, że w naszym interesie jest jak najszybsze zakończenie konfliktu, choć „nie na każdych warunkach”.

Zychowicz zapytał, czy dla Polski lepiej jest, aby wojna zakończyła się jak najszybciej, czy żeby trwała dopóki Rosja nie ulegnie znacznemu osłabieniu. „Nikt rozsądny nie twierdzi, że dobrze jest, żeby ta wojna trwała dalej. To jest absurd. W naszym interesie leży, żeby wojna została możliwe szybko zakończona” – odparł stanowczo Budzisz. Dodał , że tezy o „wyrwaniu zębów” Rosji są niepoważne.

„My powinniśmy być zainteresowaniu zakończeniem wojny, ale nie na każdych warunkach” – podkreślił Budzisz.

W tym miejscu padło bardzo niepokojące ostrzeżenie. „Podpisanie jakiejś formuły „Mińska 3″, czyli takiej pieriedyszki czy pauzy strategicznej, która by umożliwiła Rosjanom rozpoczęcie odbudowywania potencjału i za jakiś czas powrót do kolejnej fazy rozgrywki, nie leży w naszym interesie. Bo wtedy to już na pewno będziemy wciągnięci do wojny” – stwierdził Budzisz.

Ekspert zwrócił uwagę, że w pesymistycznym wariancie Rosja odbuduje swój potencjał w 3 do 5 lat. W optymistycznym potrwa to nawet ponad 10 lat. „Ale to, że Rosja będzie chciała odbudować swój potencjał wojskowy, raczej przez nikogo nie jest kwestionowane. Nie ma symptomów, żeby w Rosji miały nastąpić głębokie zmiany polityczne w pożądanym dla nas kierunku” – powiedział.

„Oznacza to, że zakończenie wojny powinno mieć miejsce wtedy, kiedy ład geostrategiczny, system bezpieczeństwa obejmujący również Ukrainę, będzie miał znamiona systemu stabilnego. Moim zdaniem to jest dzisiaj dyskutowane. Z tym wiąże się decyzja USA o dostawie czołgów Abrams. To nie jest decyzja związana z obecną sytuacją na froncie” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl