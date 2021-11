Bunt w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie (województwo lubuskie). W czwartek po południu blisko 100-osobowa grupa mężczyzn zaczęła się tam zachowywać agresywnie i próbowała opuścić teren. Na miejsce wezwano wsparcie służb i sytuacja została opanowana. Teraz Straż Graniczna opublikowała nagranie z tego zdarzenia.

Do całego zdarzenia doszło w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie, gdzie przebywają 604 osoby. Są to wyłącznie mężczyźni, 358 z nich to obywatele Iraku. W czwartek po południu doszło tam do buntu. Grupa około 100 osób chciała opuścić ośrodek twierdząc, że jest niezadowolona z pobytu. Tłumaczyli oni, że chcą dostać się do Niemiec.

Mężczyźni zaczęli zachowywać się agresywnie, szarpali i niszczyli ogrodzenie oraz wybijali szyby. Konieczne było wezwanie dodatkowego wsparcia, służby podjęły negocjacje z cudzoziemcami, by ci się uspokoili. Rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak poinformowała, że przyniosły one rezultaty. „Rozmowy i negocjacje przyniosły w końcu skutek i udało się uspokoić agresywnych mężczyzn. Cały czas jesteśmy jednak gotowi, by podjąć adekwatne do zagrożenia działania. Mamy nadzieję, że nie będzie to potrzebne” – powiedziała.

Również Straż Graniczna na swoim profilu na Twitterze poinformowała, że sytuacja zostałą opanowana. Opublikowała również nagranie z całego zdarzenia. „Funkcjonariusze Straży Granicznej przy wsparciu innych służb, udaremnili wczoraj próbę samowolnego siłowego oddalenia się z ośrodka w Wędrzynie grupy agresywnych cudzoziemców. W ośrodku Wędrzynie przebywa 600 mężczyzn, ponad połowa z nich to obywatele Iraku” – czytamy.

Żr.: Onet, Twitter/Straż Graniczna