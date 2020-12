Maciej Grubski, były senator Platformy Obywatelskiej VII, VIII i IX kadencji zmarł w czwartek z powodu COVID-19. O śmierci polityka poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Kwiatkowski. Grubski wcześniej publikował dramatyczne wpisy o przebiegu choroby.

Maciej Grubski zmarł w czwartek 17 grudnia około godziny 9:00. Niestety były senator przegrał walkę z zakażeniem koronawirusem. O jego śmierci w sieci poinformował Krzysztof Kwiatkowski.

Czytaj także: Szczepienia przeciw Covid jeszcze w tym roku! KE podała datę

„Żegnaj Maćku – wydawało się, że jesteś silnym człowiekiem… wręcz niepokonanym. Niestety, dziś pokonał Cię koronawirus. Pozostaniesz w naszej pamięci. Śp. Maciej Grubski, Senator VII, VIII i IX kadencji” – napisał Kwiatkowski na swoim profilu Twitterze.

Żegnaj Maćku – wydawało się, że jesteś silnym człowiekiem… wręcz niepokonanym.



Niestety, dziś pokonał Cię koronawirus. Pozostaniesz w naszej pamięci.



Śp. Maciej Grubski, Senator VII, VIII i IX kadencji. pic.twitter.com/5qZAjE2eWn — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) December 17, 2020

Były senator relacjonował przebieg choroby

Były senator wcześniej relacjonował w mediach społecznościowych dramatyczny przebieg jego choroby. „Kochani jak ktoś powie że covid to wymysł, to proszę kopnąć go w dupę ode mnie, bo objawy to dramat. Wrogowi nie należy tego życzyć. Najgorsze jest duszenie się” – pisał Grubski 2 grudnia.

Czytaj także: Marta Lempart zakażona koronawirusem. Poseł PiS: „Niech to będzie pewne memento”

Około dziesięciu dni temu nastąpiło gwałtowne pogorszenie jego stanu zdrowia. „Teraz prawie 4, pierwszy atak duszności po przebudzeniu ok 1 jakoś poszło. Pobudka o 3.20 dramatyczna, nawet żona patrzyła na mnie jak na trupa nie wiedząc co robić. Niewiarygodne, bo nie mogłem zmusić klatki piersiowej do ugięcia się choćby o 1 cm aby zaciągnąć powietrza” – relacjonował były senator. „Ten tydzień dramat. Człowiek nawet nie chce kłaść się spać, bo przebudzenia są okropne” – dodał Grubski.

9 grudnia były senator poinformował, że miał saturację tlenu 50 i tętno 130. Wtedy też jego żona wezwała pogotowie i trafił do szpitala.

Sytuacja w Polsce

W czwartek polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Na czele zestawienia znalazł się tym razem nowy region, bo województwo wielkopolskie. Resort poinformował również smutną informację o śmierci 431 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób” – czytamy w najnowszym raporcie.

Czytaj także: Do Wuhan udadzą się eksperci w celu zbadania źródeł koronawirusa

Łącznie w naszym kraju wykryto od początku pandemii 1 171 854 przypadków zakażenia koronawirusem. 24 345 osób zmarło, a 903 349 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. wprost.pl; twitter