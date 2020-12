Marta Lempart w rozmowie z Onetem potwierdziła, że jest zakażona koronawirusem. Na antenie Polskiego Radia 24 głos w tej sprawie zabrał poseł PiS Piotr Kaleta, który życzy liderce Strajku Kobiet powrotu do zdrowia.

Informację o chorobie Marty Lempart jako pierwsze przekazało TVP Info. Liderka Strajku Kobiet otrzymała pozytywny test na obecność koronawirusa. W ostatnich dniach spotkała się z szefem Europejskiej Partii Ludowej, brała również udział w konferencjach prasowych i protestach.

Głos w tej sprawie na antenie Polskiego Radia 24 zabrał poseł PiS Piotr Kaleta. Wyznał, że Marta Lempert jest złem w polskiej polityce, jednak osobiście życzy jej powrotu do zdrowia.

Piotr Kaleta zaapelował również, by swoje przekonania wyrażać po pokonaniu pandemii. „Niech to będzie jednak pewne memento dla niej i wszystkich osób jej towarzyszących, żeby opamiętały się pod względem epidemiologicznym i zdrowotnym. Niech wyrażają swoje przekonania, ale nie teraz. Na to wszystko przyjdzie czas później, gdy daj Boże wszyscy pokonamy pandemię” – mówił.

Źr.: Polskie Radio 24, Onet