Były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał David Petraeus podczas obrad Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa podzielił się swoimi przewidywaniami, co do zimy na Ukrainie. W jego ocenie, wojska ukraińskie odniosą kolejne sukcesy.

Były szef CIA przewiduje dalsze sukcesy Ukraińców na froncie. „Armia ukraińska może osiągnąć zimą znaczne postępy w wyzwalaniu terytoriów kraju spod okupacji rosyjskiej” – ocenił David Petraeus. „Ukraińcy są na swojej ziemi, wiedzą, za co się biją” wskazał. Zauważył również, że nawet jeśli potrzebują odpoczynku w czasie walk, to „mogą zwrócić się do swoich”.

„Tak więc” – dodał – „zima będzie różna dla Ukraińców i dla Rosjan” – ocenił były szef CIA. Przyznał, że oczekuje dalszych sukcesów wojsk ukraińskich w walce przeciwko Rosjanom.

Czytaj także: Putin podjął kluczową decyzję! Wprowadzają stan wojenny

„Nie sądzę, by wojska ukraińskie spowolniły ofensywę operacyjną z nadejściem zimy. Logistyka Rosjan jest bardzo słaba, mosty są zniszczone, podobnie jak drogi kolejowe (…). Logistyka Rosjan jest odepchnięta na około 70 km od frontu” – powiedział Petraeus.

Były szef CIA stwierdził również, że najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy powinno być wstąpienie tego państwa do NATO. „W przeszłości liczyliśmy się z uczuciami Putina i nie doprowadziło to do niczego dobrego. Teraz nie będziemy na to zwracać uwagi” – zapewnił.

Źr. Interia