Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia mające na celu walkę z koronawirusem. Wśród nich są między innymi ograniczenia dla młodzieży i seniorów, a także zamknięcie gastronomii stacjonarnej.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej ogłosił kolejne obostrzenia. To odpowiedź na rosnącą ciągle falę nowych przypadków. Dziś po raz kolejny odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem.

Już od soboty 24 października cała Polska zostanie objęta czerwoną strefą. Od poniedziałku do szkół w całym kraju nie pójdą uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. Przechodzą oni w tryb nauki zdalnej. Ponadto, dzieci i młodzież do 16 roku życia pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 nie mogą wychodzić poza dom bez opieki osoby dorosłej.

Kolejne obostrzenia to ograniczenie działania gastronomii na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia. Jedzenie będzie można serwować tylko na wynos oraz na dowóz.

Rząd ograniczył także zgromadzenia. Poza osobami mieszkającymi razem lub wykonującymi pracę, nie będą możliwe spotkania powyżej 5 osób.

Duże obostrzenia dotyczą również najbardziej narażonej grupy, czyli seniorów. Zamknięte zostaną sanatoria (możliwe będzie jednie dokończenie trwających turnusów), a seniorzy powyżej 70 roku życia proszeni są o to, by nie wychodzili z domu. By to ułatwić, powstać ma Korpus Wsparcia Seniorów, czyli wsparcie tych, którym nie ma kto pomóc.

🔴 Od soboty, 24 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.

Źr.: Kancelaria Premiera